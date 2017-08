Hoogwerker ingezet om man uit Waalwijkse woning te halen

SGP Waalwijk: regels passen precies bij casinoplan

16:27 WAALWIJK - De SGP in Waalwijk vindt het wel heel toevallig. Het Waalwijkse beleid rond kansspelen is aangepast en de toegevoegde tekst sluit bijna naadloos aan op de plannen voor een casinocomplex aan de Professor Asserweg in Waalwijk. ,,Het is precies wat de exploitant voor ogen heeft", zegt SGP-fractieleider Richard Tiemstra over de passage. Zijn partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan de gemeente Waalwijk.