Hulpdiensten zoeken twintig minuten naar auto die over de kop is geslagen

Alleen Het Run in Drunen heeft een rotzomer

1 september DRUNEN/WAALWIJK/ALTENA - Was 2016 al geen vetpot, voor openluchtzwembad Het Run in Drunen gaat ook 2017 de boeken in als een slecht seizoen. In Werkendam valt het dan weer mee, en in Sprang-Capelle was het zelfs prima.