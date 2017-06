In de zomer naar school? In Waalwijk kan dat straks als proef

Zomerschool; het klinkt als zitten in schoolbanken. Dat gaan ze in Waalwijk maar ten dele doen. Het pilotproject, dat in de eerste week van de zomervakantie start, is veel meer dan dat. Aan het hand van het thema water wordt niet alleen de woordenschat uitgebreid, het is ook een ontdekkingsreis wat je met water allemaal kunt doen. Spelend leren dus. Daarnaast is er ook elke dag aandacht voor bewegen, opgezet door een sportcoach het Beweegburo.

Het idee van de zomerschool, waarbij wordt ingestoken op taalverwerving, komt uit de koker van Guinevere Janssen, directeur van de Teresiaschool. ,,Ik hoorde er over op een verjaardag van mijn zus, in Den Haag. Daar bestaat het fenomeen al veel langer. En met succes. Door de zomerschool voorkom je de zomerdip, het weglekken van kennis doordat de vakantie zo lang duurt. En voor kinderen die niet met vakantie gaan is het een mooie en leerzame onderbreking van het vrij zijn.''

Meer scholen

De pilot wordt gesubsidieerd door de gemeente Waalwijk en Kunstencentrum Waalwijk. Er is wel een voorwaarde aan gesteld: de pilot zomerschool moest breder worden getrokken. Daarom zijn ook leerlingen van basisscholen Pater van der Geldschool, Baardwijk en Pieter Wijten van 17 tot en met 21 juli van harte welkom op de Teresiaschool.