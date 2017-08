Inzittende slaat ster in voorruit auto tijdens ruzie onderweg

Inbraak- en ramkraakgolf bij optiekwinkels in Brabant: rovers zonnebrillen slaan hun slag weer

14:50 HILVARENBEEK/WAALWIJK - In Noord-Brabant is een bende actief die zonnebrillen steelt uit optiekwinkels. Dat vermoedt de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (Nuvo). Alleen de afgelopen drie weken al waren vier brillenwinkels in Oosterhout, Son en Breugel, Nuenen en Heeze doelwit. Eerder dit jaar waren er ook inbraken en ramkraken in Waalwijk, Hilvarenbeek en een andere winkel in Oosterhout.