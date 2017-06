Jong en oud samen bij Waalwijks zorgcentrum: 'Ik voel me zelf ook weer eventjes jong'

,,Daar laten we ze redelijk vrij in hoor. Waar ze maar zin in hebben. Een wandeling, een spelletje, of mee koken", zegt Martin de Blaauw. Hij is leraar maatschappijleer op het d'Oultremont. De Blaauw wilde zijn leerlingen vanachter hun bureaus halen en echt iets meegeven uit de maatschappij. Ze kregen de keus. Of dit project, of eentje dat meer schoolgerelateerd is. Iedereen koos voor de ouderen. ,,Echt heel gaaf. Dat had ik niet verwacht."