Jongetje zit halfuur vast in speeltoestel in Waalwijk: brandweer komt in actie

Waalwijk ziet problemen bij Syrische en Poolse scholieren

21 april WAALWIJK - Waalwijk moet volop aan de slag om Poolse en Syrische leerlingen mee krijgen in het Nederlandse onderwijs. Veel leerlingen lopen volgens de gemeente aan tegen culturele verschillen, en ook de taalbarrière is in sommige gevallen groot. Dat stelt de gemeente in een jaarverslag over de leerplicht.