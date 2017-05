Kans op terugkeer van ijsbaan in Waalwijk

WAALWIJK - De gemeente Waalwijk ziet rond Kerst graag een ijsbaan op het Raadhuisplein en is bereid om hier financieel aan bij te dragen. Nu is er wél tijd om te kijken of het plan in de stad rondom de feestdagen haalbaar is.

Bij de gemeente Waalwijk hebben zich twee partijen gemeld die interesse hebben in de aanleg van een ijsbaan in december. Volgens een woordvoerder van de gemeente worden beide reacties nu bestudeerd.

De gemeente Waalwijk gaf eind vorig jaar aan graag weer een ijsbaan te zien op het Raadhuisplein tijdens de donkere decembermaand. De vraag was destijds: wie durft het aan? Twee partijen meldden zich, toch kwam de ijsbaan er niet. Het bleek te kort dag om een en ander nog te kunnen organiseren. Nu is er, volgens de gemeente, tijd genoeg om te kijken of een ijsbaan haalbaar is.

Slecht weer

Het is niet de eerste keer dat er plannen zijn voor een ijsbaan in Waalwijk. In 2002 werd voor het eerst een ijsbaan geplaatst toen de stad het 700-jarig bestaan vierde. Een groot succes werd het toen niet. Slecht weer was destijds de grote spelbreker.

In 2006 was er opnieuw een ijsbaan, als onderdeel van de Winter Boulevard. Dat evenement werd uiteindelijk een financieel fiasco. Maar volgens de gemeente lag dat niet aan de ijsbaan. ,,Die was wel degelijk populair."