Waalwijkse brandweer hakt gat in muur om kat te redden

Politie zet beelden Waalwijkse autokrasser online

24 juli WAALWIJK - De politie in Waalwijk is op zoek naar een man die in de Reigerbekstraat en Valeriaanstraat in Waalwijk twee auto's zou hebben bekrast. Op de Facebook-pagina van politieteam Langstraat zijn camerabeelden geplaatst van de vermoedelijke dader.