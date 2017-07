Kon drugslab Sprang-Capellenaar écht flink deel van Eidhovense woonwijk wegvagen?

EINDHOVEN/SPRANG-CAPELLE - Een drugslab is link, en al helemaal in een rijtjeshuis midden in een woonwijk. Maar hoe gevaarlijk? 'Hier lagen zo veel gevaarlijke stoffen dat een brand of explosie niet alleen dit huis had vernietigd, maar een flink deel van de wijk', waarschuwde burgemeester John Jorritsma dinsdag na de vondst van het xtc-lab in de woning in de Eindhovense Heydaalweg afgelopen vrijdag. Een 25-jarige man uit Sprang-Capelle werd gearresteerd, samen met een 20-jarige man uit Son en Breugel.

De waarschuwing aan de inwoners is duidelijk: meldt ongure praktijken in je buurt voordat het gruwelijk mis gaat. Maar schetst Jorritsma een realistisch scenario? Had inderdaad een flink deel van de wijk weggevaagd kunnen worden?

,,Absoluut niet", zegt chemicus Aldo Brinkman. ,,Dat is een gedramatiseerd beeld." De politie toonde een foto van de aangetroffen grond- en afvalstoffen - waaronder aceton en zoutzuur -, maar noemde geen hoeveelheden. Brinkman - werkzaam in vele laboratoria, voorheen onder meer bij Technische Universiteit Delft - kan dus geen exacte bepaling doen maar is zeer bekend met de stof die het voornaamste risico vormt: aceton, in de volksmond bekend als nagellakremover. Dat kan verdampen, in het huis blijven hangen en door een vonk tot ontbranding komen, legt hij uit. ,,Het huis is dan total loss en de buren hebben flinke schade. Verder moet je vooral denken aan gebroken ramen."

Het gevaar in een drugslab wordt veroorzaakt doordat ongeschoolde mensen met de chemicaliën werken in slecht geventileerde ruimtes en zonder afzuiging en zogenoemde plofkasten waarin explosies kunnen worden opgevangen. Dat zorgt voor veel groter gevaar dan in laboratoria op universiteiten waar die zaken wel goed geregeld zijn, legt Brinkman uit.

Experts van de politie meldden dat brand of een explosie 'zich in dit geval zeer waarschijnlijk niet zal beperken tot alleen de woning, maar zeker ook tot andere woningen in de omgeving'. Het brandgevaar door een xtc-lab is erg groot, beaamt Brinkman. Vooral door de aceton. ,,De brandweer wordt er heel nerveus van." Maar dat is volgens de chemicus van een andere orde van grootte dan de vernietiging van een deel van de buurt onder de rook van het Evoluon. ,,Je moet het niet groter maken dan het is."

