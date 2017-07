'Levensgevaarlijk drugslab' in huis: buurtbewoners durfden man (25) uit Sprang-Capelle niet aan te geven

VIDEOSPRANG-CAPELLE/EINDHOVEN - De politie heeft in een woning in Eindhoven een groot drugslaboratorium ontdekt. Een 25-jarige man uit Sprang-Capelle en een 20-jarige man uit Eindhoven zijn opgepakt.

Op basis van de grote hoeveelheid grondstoffen die er lag - tientallen jerrycans met onder meer aceton en zoutzuur - schat de politie dat in de woning miljoenen xtc-pillen zijn geproduceerd. Heel het huis deed dienst als lab.

,,Dit is echt levensgevaarlijk'', reageerde politiechef Frans Heeres van de eenheid Oost-Brabant.

Enorme hoeveelheid

Tijdens de inval vrijdag vond de politie 200.000 pillen. Dat alleen al is ,,een enorme hoeveelheid''. In het huis lagen ook flinke hoeveelheden drugsafval en MDMA, de werkzame stof in xtc.

Een 20-jarige man uit Son en Breugel en een 25-jarige man uit Sprang-Capelle zijn opgepakt. Laatstgenoemde was snel weggerend toen hij de politie zag arriveren, maar agenten wisten hem in de kraag te vatten.

Spanje

De eigenaar van het huis - een 52-jarige Spanjaard - woont er volgens buurtgenoten al een jaar of drie niet meer. Hij zit weer in Spanje. Aan wie hij het pand verhuurde, weten ze niet.

'Maar er liep van alles in en uit'. Het huis was aan de achterzijde via een gangetje te bereiken. Logisch dat er weinig te zien was, meent een man. Van overlast was geen sprake. Behalve dat vervelende onderbuikgevoel, zegt een van de twee dames. ,,Maar fijn dat het opgelost is."

Niet pluis

Twee dames uit de buurt hadden wel door dat het niet pluis was. Er liepen veel verschillende mensen in en uit, zagen ze vanuit hun woningen. ,,Maar dat durfden we niet bij de politie te melden." In het voorbijgaan kijkt een andere vrouw verbaasd de Heydaalweg in. ,,Een drugslab? Alweer?" Nee, corrigeert een buurman. ,,Dit is de eerste. Die andere waren hennepkwekerijen." Wat de buurt betreft is het één criminele pot nat.

Dit jaar was het al vaker raak in Eindhoven en andere plekken in de regio, maar het is de eerste keer dat een woning als lab is ingericht. Op een boerenerf in Leende werd - in februari - in een speciaal voor het doel gebouwde loods een van de grootste Nederlandse labs ooit gevonden.

Er werd zowel speed als xtc gemaakt. De week daarvoor trof de politie in Beek en Donk een amfetaminelab in aanbouw aan in een loods en een werkend lab in een voormalige autogarage in de Rapenlandstraat in Eindhoven. Dankzij vreemde geuren liepen begin maart drugsproducenten in een loods in de Dinkelstraat in Acht tegen de lamp.

