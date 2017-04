Man gaat ervandoor na ongeluk in Waalwijk en wordt aangehouden

Waalwijkse kle­din­gin­za­mel­ac­tie Syrië overweldigend succes

17:01 WAALWIJK - De kledinginzamelingsactie voor Syrië, op touw gezet door Team Clean, is zondag op het Cruyff Court in Waalwijk een gigantisch groot succes geworden. Honderden vuilniszakken met gesorteerde broeken, jurken, sokken en hemden zullen worden geschonken aan de Stichting Help Syrië.