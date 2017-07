Man gewond na aanrijding tussen scootmobiel en auto in Waalwijk

Tankstation bij Sprang-Capelle ontruimd: busje vliegt spontaan in brand

26 juli SPRANG-CAPELLE - Het Shell-tankstation Labbegat langs de A59 bij Sprang-Capelle is woensdag even ontruimd geweest vanwege een busje dat in brand was gevlogen. De bestuurder van de wagen reed het terrein van het tankstation op om te gaan tanken toen de motor spontaan in brand vloog.