Man knipt enkelband door, want 'kreeg maar geen uitkering'

SPRANG-CAPELLE/BREDA - Hij heeft al 18 jaar en 10 maanden celstraf op zijn naam staan. De nu 55-jarige crimineel H.H. uit Etten-Leur reed op 5 maart in Sprang-Capelle tegen een politieagent aan die hem wilde inrekenen, omdat hij zijn enkelband had doorgeknipt.

Eigenlijk had de agent de crimineel helemaal niet willen controleren, maar de woonwagenbewoner sloeg zelf op de vlucht toen hij de politieauto zag. Toen de agent hem staande had gehouden en de sleutel van de auto wilde, gaf de man gas terwijl de agent in de deuropening stond. De agent dreigde toen met pepperspray te spuiten, waarop de man wegreed en de agent een stukje meesleurde. Uiteindelijk werd hij toch aangehouden.

Vervroegd vrij

De man was in september vervroegd vrijgekomen na een gevangenisstraf. Om hem te kunnen blijven volgen had hij een enkelband en een meldplicht bij de reclassering. Hij raakte, zo vertelde hij de rechtbank donderdag, gefrustreerd omdat hij na vijvenhalve maand nog steeds maar geen uitkering had gekregen.

,,Terwijl me vanalles was beloofd. Ik werd gek van het lenen.'' En toen hij zich die week weer moest melden, raakte hij zo gefrustreerd dat hij zijn band doorknipte en zich niet meer meldde. ,,Had ik niet moeten doen'', zei hij.

Eigenlijk wil H.H. zijn leven beteren. Hij is een tijdje terug een vrouw tegengekomen met drie minderjarige kinderen. ,,En ik ben nu bijna 56. Ik heb altijd vastgezeten, maar er lopen nu allemaal van die jonge snotneuzen in de gevangenis. En ik ben een ouwe crimineel, weet je.''