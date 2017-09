Man rijdt met 35 kilo hennep door Waspik, straatwaarde meer dan een ton

Stuur een kaart: Groeten uit Drongelen

29 augustus DRONGELEN - Je kunt aan Drongelen goed zien dat het 73 jaar geleden aan diggelen is geschoten. Door onze bevrijders overigens, want aan deze kant van de Bergsche Maas zaten eind 1944 nog Duitsers. De kerk is niet oud, om een voorbeeld te noemen, zes jaar na de oorlog gebouwd.