Motorrijder gewond door botsing op auto in Waalwijk

Al vroeg drukte bij Waspikse Garagesale

27 mei WASPIK - Rond half acht was er zaterdagochtend al volop bedrijvigheid in Waspik. Met name handelaren maakten nog voor de officiële opening hun ronde langs de honderd deelnemers aan de Garagesale op jacht naar koopjes. Vanaf negen uur kwam de loop in de dorp goed op gang, mede dankzij het heerlijke zomerweer.