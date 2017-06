Nederlands YouTube voetbalelftal speelt tegen BN’ers in Waalwijk

Halve Zolen Festival brengt veel mensen op de been

25 juni WASPIK - Enkele duizenden mensen waren zondagmiddag op de been tijdens het Halve Zolen Festival dat voor de eerste keer in Waspik werd gehouden. Er was een continue stroom mensen die zich verplaatste tussen de 28 adressen waar iets cultureels te zien of te doen was.