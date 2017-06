Nepagenten stalen goud en sieraden van ouderen

Waalwijks in­no­va­tie­cen­trum SLEM moet nú gered worden, anders is het klaar

13:06 WAALWIJK - Het is de week van de waarheid voor SLEM, het innovatie- en educatiecentrum in Waalwijk waaronder ook het schoenenmuseum valt. Volgende week donderdag 15 juni beslist de gemeenteraad of het instemt met het reddingsplan van het college. Als de raad niet over de brug komt met 900.000 euro is SLEM failliet.