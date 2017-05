Originele nazaat Anne Frank-boom ingezegend in het wandelpark van Waalwijk

Eerste Dorpswandeling Waspik in het zonnetje

12:16 WASPIK - Al geruime tijd is het mogelijk om in groepsverband een wandeling door het centrum van Waspik te boeken via de Waspikse Heemkundekring Op 't Goede Spoor. Zondag was er voor de eerste keer de mogelijkheid om als individu of met kleine groepen aan de Dorpswandeling deel te nemen. Een groep van acht geïnteresseerden luisteren naar het verhaal van Waspik-kenner Jos Smits.