Politie vat inbreker in de kraag in Sprang-Capelle

'Na dolfijntherapie is er bij Else (11) uit Waspik structureel iets veranderd'

20 juli WASPIK - Wat is dat toch met dolfijntherapie? Het fenomeen stijgt in populariteit, hoewel het een kostbare vorm van therapie is voor kinderen met een beperking of speciale behoeftes. Toch waagde het gezin van Else Smits (11) de stap: na een succesvolle crowdfunding actie eind vorig jaar was de dolfijntherapie voor Else in Curaçao onlangs een feit.