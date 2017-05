Ralph gaat tachtig keer per jaar naar theater De Leest in Waalwijk, verzamelt alles van voorstellingen

Voor even is beeld van Suermondt weg uit De Els in Waalwijk

3 mei WAALWIJK - Jarenlang was het een vertrouwd beeld in het Waalwijkse winkelcentrum De Els: het kunstwerk De Ontmoeting van Waalwijks bekendste naoorlogse kunstenaar Wim Suermondt. En plots was het weg. Wat blijkt: het is tijdelijk opgeslagen bij bestuurslid Ria Monsieurs. 'Hij dreigde beschadigd te raken.'