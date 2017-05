Rechtbank: aangifte van Waalwijkse zussen over misbruik door vader moet worden onderzocht

Eén van de twee deed in november aangifte tegen haar 47-jarige vader. Ze zou over een periode van drie jaar meerdere keren door hem zijn misbruikt. Later heeft ook haar zusje aangifte gedaan. Ook bij haar zou de vader jarenlang ontucht hebben gepleegd.



De Waalwijker zelf ontkent dat. Hij geeft toe dat hij in november lichaamsdelen van zijn eerste dochter heeft aangeraakt, maar dat zou per ongeluk zijn gebeurd. ,,Ik had toen behoorlijk wat gedronken, omdat mijn vrouw vijftig werd'', vertelde hij de rechter.



Therapieën

Advocate Jolanda Veldman vroeg de rechter een objectief onderzoek naar de persoonlijkheid van de zussen. De twee zouden 'bepaalde aandoeningen' hebben en daar therapieën voor volgen. Mogelijk zijn die van invloed op het doen van aangifte. Ook trekt ze de betrouwbaarheid van de verklaringen in twijfel.



Zowel officier van justitie Janne Kerkhofs als de rechtbank vindt dat de aandoeningen van de tieners niets zeggen over de waarde van hun verklaringen. De rechtbank gaat echter wel mee in het alternatief om de betrouwbaarheid te onderzoeken.



Ook besloot de rechtbank dat de Waalwijker nog tot de volgende zitting in augustus vast blijft, hoewel zijn vrouw thuis financiële problemen heeft. ,,Het gaat hier om zeer zware verdenkingen waarop twaalf jaar celstraf of meer staat'', motiveerde de rechter.