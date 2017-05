Rijbaan Midden-Brabantweg dicht na ongeluk bij Waalwijk

Stekje Anne Frankboom wordt levend oorlogsmonument voor Waalwijk

17:50 WAALWIJK - Achter het oorlogsmonument verrijst de komende jaren een levende herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Een opgekweekte kastanje uit de voormalige Anne Frankboom is geplant in het Waalwijkse Wandelpark. Over dertig jaar groeien de takken over het monument heen, is althans de bedoeling.