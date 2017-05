Roman van Martyn van Beek verslaat Hugo Borst en Herman Koch in 'beste luisterboek'

Ondanks hitte is straat­the­a­ter­fes­ti­val Waalwijk geslaagd

28 mei WAALWIJK - Straattheater verbaasd, werkt op de lachspieren en zet je op het verkeerde been. Ondanks de hitte was het voor bezoekers op het festival goed vol te houden. Voor de artiesten is het werken in de hitte topsport. Dit bleek vandaag tijdens de 22e editie van het Theaterfestival in Waalwijk.