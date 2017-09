Ruzie over advertentie bijgelegd: Van Mossel en FNV Metaal zijn weer vrienden

WAALWIJK - De ruzie is bijgelegd. Een tijdlang vochten het Waalwijkse autobedrijf Van Mossel en vakbond FNV Metaal elkaar de tent uit. En nu, net als Angelina Jolie en Brad Pitt, is de liefde ineens weer alomtegenwoordig.

De twee kregen het zwaar aan de stok nadat de FNV in de stijl van een contactadvertentie een goede werkgever voor het personeel van Van Mossel zocht. Volgens de vakbond trad Van Mossel de cao met voeten en was de werkdruk er veel te hoog. Van Mossel plaatste vervolgens een tegenadvertentie in het Brabants Dagblad, waarin het bedrijf zich in de stijl van een bedrogen geliefde beklaagde over de 'onbetrouwbare' vakbond.

Blijkbaar is er achter de schermen net als bij 'Brangelina' duchtig aan relatietherapie gedaan want nu hebben de twee kemphanen volgens een persbericht van de FNV de ruzie bijgelegd. Bart Plaatje, bestuurder FNV Metaal: ,,In een constructief gesprek hebben we goede afspraken kunnen maken. Van Mossel handhaaft vanaf nu niet alleen de cao, maar betaalt gemiddeld maar liefst 18% boven cao-niveau. Wij complimenteren Van Mossel met het gegeven dat het garagebedrijf open staat voor kritiek en over de onderliggende problemen met ons wilde praten.''

Vrije tijd

Ook het twistpunt over vrije tijd en vakantierechten zijn opgelost. Dat was één van de hoofdredenen waarom FNV Metaal de petitie ‘de monteurs zijn op’ was gestart. Plaatje: ,,Van Mossel staat vanaf nu het ongelimiteerd sparen toe van zowel wettelijke als bovenwettelijke vakantiedagen als medewerkers deze niet kunnen opnemen. Een belangrijke erkenning voor de monteurs.''

Ook Daniëlle van der Plas, directeur HR van Van Mossel, is tevreden dat de lucht is geklaard: ,,We hebben een goed gesprek gehad en daarom ook met FNV Metaal afgesproken dat we op regelmatige basis blijven overleggen over personeelsaangelegenheden.''