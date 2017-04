Scooterrijder gewond bij botsing met auto op Waalwijkse kruising

OPROEP Buxusmot rukt weer op: waar worden de heggen kaal gevreten?

18 april WAALWIJK - Hij komt uit Azië, maar werd in 2009 ook in de Bommelerwaard gesignaleerd. Sindsdien lijkt de buxusmot op steeds meer plekken in Nederland tevoorschijn te komen. Ook in Waalwijk is het diertje dit jaar alweer gespot.