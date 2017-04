Snackbarbaas woedend op jonge overvaller: 'Hij heeft geen idee wat hij mijn personeel aandoet'

WAALWIJK - ,,We worden overvallen! We worden overvallen!” Eigenaar Leon Leijtens (53) veert omhoog als een van zijn medewerksters in grote paniek zijn woonkamer binnenstormt. Een gemaskerde overvaller staat in cafetaria De Vergulden Erpel naast zijn huis en bedreigt zijn personeel met een vuurwapen.

,,Waarom toch? Waarom zijn er mensen die dit doen? Ze hebben geen idee wat ze mijn medewerkers aandoen”, zegt de eigenaar van de snackbar tegen deze krant.

Anonymous-masker

Het is vrijdagavond. Twee medewerksters helpen de laatste klanten en staan op het punt om af te sluiten. Dan gebeurt er iets geks: een jongen gestoken in Anonymous-masker komt de snackbar binnen. Hij loopt rustig naar de kassa en haalt ineens een vuurwapen tevoorschijn. ,,Dit is een overval! Geld!”, schreeuwt hij.

Er ontstaat grote paniek. Eén van de medewerksters vlucht gillend de keuken in, de ander blijft vastgenageld aan de grond. Dit moet een grap zijn, denkt ze nog. Maar als de jongen nogmaals om geld schreeuwt en haar bedreigt dringt het tot haar door: dit is geen grap, dit is een overval. In grote paniek vluchten de dames de zaak uit en rennen ze naar de eigenaren, die naast de zaak wonen.

'Ik schrok mij rot'

Gillend slaan ze bij hem alarm. ,,Ik schrok mij natuurlijk helemaal rot”, zegt Leijtens. Hij aarzelt geen moment en snelt zich naar zijn zaak. ,,Ik rende de keuken binnen en keek of de overvaller nog binnen was, maar helaas. Hij was gevlucht. Voor hem viel hier niets meer te halen.”

De jongen, gestoken in een masker van hackerscollectief Anonymous, is in totaal een halve minuut binnen geweest. Voor de medewerksters voelde het als een uur. ,,Het is echt verschrikkelijk voor hun geweest”, verzucht Leijtens. ,,Ze voelden zich erg onveilig en machteloos. Ze wisten niet wat ze moesten doen. Wat deze jongen hen heeft aangedaan, is echt verschrikkelijk. En dat om een paar centen.”

Tekst gaat verder onder deze foto

Volledig scherm De politie bij De Vergulden Erpel nadat de overval is gepleegd. © Erik Haverhals/FPMB

Impact van overval

Binnen een paar minuten wemelt het van de agenten in de straat. Niet veel later worden in de omgeving twee verdachten opgepakt: een 17-jarige jongen uit Kaatsheuvel en een 16-jarige jongen uit Waalwijk. Leijtens looft het optreden van de politie. ,,Ze hebben de zaak echt uitstekend opgepakt. We voelden ons meteen een stuk veiliger toen zij de situatie overnamen.”

Een dag na de overval roept Leijtens zijn medewerkers bijeen om na te praten over de heftige gebeurtenis. ,,Pas dan merk je hoeveel impact zo’n overval heeft op je personeel”, zegt Leijtens. ,,Het zal nog even duren voor we dit alles verwerkt hebben. Dit doet wel iets met je gevoel van veiligheid.”

Begrip in Waalwijk

In Waalwijk is de overval de hele weekend het gesprek van de dag. Vanuit alle hoeken stromen de steunbetuigingen binnen.

,,We zitten hier al dertig jaar en zijn dus inmiddels wel een begrip in Waalwijk. Iedereen leeft met ons mee en dat is erg fijn. We hebben al veel meegemaakt, maar nog nooit zoiets heftigs als dit. Een overval is het ergste dat je kan overkomen. Ik hoop dat het tot die jongens doordringt wat voor gevolgen hun acties hebben op anderen. Dit gun je niemand.”