Snelwegpiraterij: zo gingen de stuntdieven te werk, ook richting Brabant

De mannen opereerden vooral op de trajecten Duiven-Eindhoven en Duiven-Waalwijk. Geen vreemde route. Vrachtwagens die vanuit Duitsland ons land binnenkomen, doen dat onder andere over de A12. Bij Duiven is een rustplek. Daarna gaat het vervoer verder over onder andere over de A50 en A59.



Het vakantiepark in Otterlo, in de noordelijke punt van de gemeente Ede, ligt net ten noorden van de splitsing van A12 en A50, maar het was niet het vaste honk van de snelwegpiraten. Zij trokken rond en hadden zich pas net gevestigd in Otterlo. Bovendien is niet duidelijk of er nog meer bendes actief zijn, of meerdere leden van dezelfde bende.