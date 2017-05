Steiger valt met man en al om in bedrijf in Waalwijk

Winkeliers Grotestraat Waalwijk slaan alarm

11 mei WAALWIJK - Ondernemers in het westelijke deel van de Grotestraat in Waalwijk willen dat de doorsteek tussen de Taxandriaweg en hun deel van de Grotestraat blijft bestaan. De winkeliers maken zich grote zorgen. Onlangs was de steeg ineens dicht. Eigenaar Sebregts had de doorgang geblokkeerd met een poort. Zijn goed recht overigens, wat het paadje, tussen ElectroWorld en juwelier Cortenbach, is privé-bezit.