Stekje Anne Frankboom wordt levend oorlogsmonument voor Waalwijk

De Anne Frankboom was een kastanjeboom in Amsterdam waar de ondergedoken familie Frank in de Tweede Wereldoorlog op uitkeek. In haar dagboek haalde Anne de boom meerdere malen aan, zowel in kale toestand als in volle bloei. In de zomer van 2010 waaide de boom om. De nalatenschap van de Anne Frankboom wordt echter in de hele wereld levend gehouden. Zaailingen komen tot bloei in onder meer Canada, Duitsland en Israël. Ook bij het Witte Huis groeit een nazaat van de kastanjeboom.