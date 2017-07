Tankstation bij Sprang-Capelle ontruimd: busje vliegt spontaan in brand

Verliefd op de Roestelberg

25 juli SPRANG-CAPELLE - Ze ontmoetten elkaar in 1951 op de Roestelberg. Peter Sterrenburg (88) en Dina Rosenbrand (87) uit Sprang-Capelle. Ze kregen verkering en zeven jaar later, toen er woonruimte beschikbaar was, konden ze trouwen. Dinsdag was het precies zestig jaar geleden dat de twee in het huwelijk traden.