Tien vrouwen en opzichter opgepakt in 'jointfabriek' voor Grass Company

Waalwijkse snelheidsduivel kreeg terecht gedragscursus

15:47 DEN HAAG/WAALWIJK - Een 47-jarige Waalwijker die met zo'n 140 kilometer per uur in zijn Audi A5 op de Midden-Brabantweg in Kaatsheuvel een onopvallende politieauto voorbij scheurde, heeft daarvoor terecht bij het CBR een gedragscursus moeten volgen. Dit besliste woensdag de Raad van State waar de man tegen het CBR naar toe is gestapt.