Twee bouwvakkers opgepakt na achtervolgen en bedreigen ambtenaar in Waalwijk

Einde schooljaar gevierd met kamp in Zeeland

5 juli WASPIK - Net als alle andere basisscholen in Brabant, is de christelijke basisschool De Brug in Waspik bezig met haar laatste weken voor de zomervakantie. Waar de groepen 1 tot en met 4 twee weken geleden al op schoolreis gingen, is het nu de beurt aan de bovenbouw. Zij verblijven in Hengstdijk in Zeeuws-Vlaanderen.