Twee gewonden bij zwaar ongeluk op Industrieweg Waalwijk

Zelfs geen contact met je ouders: tieners langer vast na overval Waalwijk

11:27 WAALWIJK - De twee jongens die verdacht worden van betrokkenheid bij de gewapende overval op cafetaria De Vergulden Erpel in Waalwijk, blijven in elk geval de komende twee weken vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris maandag besloten. De tieners uit Waalwijk en Kaatsheuvel zitten in alle beperkingen in de cel; dat betekent dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben.