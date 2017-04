Uur gratis parkeren kost Waalwijk ruim half miljoen

Goed jaar voor Waalwijkse horeca in sporthal, alleen zwembad duikt in het rood

5 april WAALWIJK - De horeca in de gemeentelijke sporthallen van Waalwijk doen het goed. Alleen de horeca-gelegenheid in zwembad Olympia draait verlies. Toch is dat geen reden om te onderzoeken of de horeca wellicht beter kan worden geprivatiseerd, vindt wethouder Hans Brekelmans.