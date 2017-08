Vader (47) uit Waalwijk misbruikt en verkracht dochters jarenlang: 7 jaar cel

RKC vreest dynamiek van Jong AZ

24 augustus RKC Waalwijk ontmoet vrijdagavond in Wijdewormer de beloften van AZ. Als het voor een ploeg nadelig is dat 'Jong'-teams toetreden tot de eerste divisie, dan is het wel de Waalwijkse club. Die bewaart geen prettige herinneringen aan wedstrijden tegen beloften.