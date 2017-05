Van Mossel slaat terug met contactadvertentie aan FNV

RKC mist Evander Sno en Gigli Ndefe in Emmen

13:03 WAALWIJK - RKC Waalwijk moet het vrijdagavond in Emmen stellen zonder Evander Sno en Gigli Ndefe. De laatste viel in het eerste duel tussen beide ploegen, dat in een 1-5 nederlaag eindigde, geblesseerd uit en is nog niet hersteld. Sno ontbreekt wegens priveproblemen.