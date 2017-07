Vechtpartij tussen BOA en bouwvakker in Waalwijk

Onbegrip bij SLEM over ommezwaai Waalwijk

16:20 WAALWIJK - Woordbreuk, onbehoorlijk bestuur. Voorzitter Dick de Cloe van SLEM heeft geen goed woord over voor het college van burgemeester en wethouders in Waalwijk. Het college gooide dinsdag het reddingsplan voor SLEM in de prullenbak en kwam met een nieuw voorstel; als SLEM, het educatie- en innovatiecentrum voor de schoen- en lederbranche in Waalwijk, een faillissement wil voorkomen dan moet het zélf de opgelopen schuld betalen. De gemeente Waalwijk gaat dat niet doen. Alleen het museum kan nog op steun rekenen.