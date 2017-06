Verdachte uit Sprang-Capelle aangehouden voor hennepkwekerij

Natuurspeeltuin in Waspikse Irenestraat

11:13 WASPIK - Ze zijn eruit, initiatiefnemer Wilma de Rooij van de natuurspeeltuin in Waspik en de gemeente Waalwijk. De natuurspeeltuin, vorig jaar winnaar van het Beste Idee van Waalwijk, komt in de groenstrook aan de Irenestraat. Nadat twee keer eerder een locatie was afgevallen, kan de aanleg nu eindelijk beginnen. Wilma de Rooij is dik tevreden. ,,De Irenestraat ligt mooi centraal. Tussen de basisscholen, een kinderdagverblijf en vlakbij de Dorpsboerderij."