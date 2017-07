Vermiste meisjes uit Waalwijk na drie dagen zoeken weer teruggevonden

12 miljoen euro was te weinig; hoeveel moet de nieuwe haven dan wel kosten?

4 juli WAALWIJK - Het is stil rond de aanleg van de nieuwe containerhaven in Waalwijk. In januari mislukte de aanbesteding van het project en sindsdien heerst er radiostilte, zeggen PvdA en D66 in Waalwijk. Dat kan een goed teken zijn, de gemeente is immers bezig met een nieuw aanbestedingsproces, maar, zo vinden de partijen, het roept ook vragen op.