VIDEO: Bakstenen door de ruiten en zakken cement van steiger gegooid bij oude gemeentehuis Waalwijk

Onthulling nazaat Anne Frankboom hoogtepunt Wan­del­park­fes­tijn in Waalwijk

17 mei WAALWIJK - Komende zondag houdt Stichting Wandelpark Waalwijk weer een Wandelparkfestijn. Tussen halftien - er wordt begonnen met een ontbijt - is er weer veel te beleven. Er is een streekmarkt, een expositie van trouwfoto's, diverse workshop, livemuziek, er worden gedichten voorgedragen, er is een lezing van kruidendeskundige Jules Faber. Ook voor de kinderen is er in de grootste openbare tuin van Waalwijk veel te beleven.