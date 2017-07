VIDEO: De eerste stadsvlogger van Waalwijk heet Bart Boom; nummer twee moeite met verlies

WAALWJK - Slechts 18 jaar oud is Bart Boom. Hij is de eerste stadsvlogger van Nederland - volgens de gemeente Waalwijk in ieder geval. Donderdag is hij geïnstalleerd in de Waalwijkse bibliotheek.

Dat werd een beetje een rare bijeenkomst. Want de nummer twee, Jordy van Lieshout, had grote moeite met zijn verlies. Nadat beleidsmedewerkster Vanessa Zondag bekend had gemaakt dat Boom had gewonnen, weigerde Van Lieshout haar de hand te schudden. Ook de bloemen hoefde hij niet. Daarvoor had zich tijdens de protocollaire praatjes al een stoorzender getoond met allerlei grappig bedoelde opmerkingen.

Van Lieshout hekelde de 'gebrekkige communicatie met de gemeente'. En volgens hem was winnaar Boom in het gemeentehuis al verteld dat hij een streepje voor had omdat Van Lieshout niet zo goed ligt bij wethouder Hans Brekelmans. ,,Waarom ik dan überhaupt heb meegedaan? Omdat ik niet wil dat Bart Boom wint doordat de andere kandidaat zich heeft teruggetrokken."

Toch was de keuze voor Boom als stadsvlogger volkomen terecht. In zijn promotiefilmpje viel best wat te lachen. Aan het eind had hij nog wat bloopers gemonteerd maar kraakte ook kritische noten te kraken. En dat is precies wat een beetje vlog nodig heeft; peper in het Waalwijkse achterwerk.

Aan de stadsvlogger worden overigens geen beperkingen opgelegd. ,,Uiteraard gelden de wettelijke fatsoensnormen, maar de stadsvlogger moet vooral geen jaknikker zijn.”