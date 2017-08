VIDEO: Jonge bestuurder raakt gewond bij felle autobrand in Waalwijk

Van 'lul van de week' naar debutant

25 augustus Said Bakari liep deze week nog met een hesje het opschrift 'lul van de week' rond bij RKC Waalwijk omdat hij verzuimd had taken uit te voeren. Gisteravond was hij een van de weinigen die toch nog tevreden kon zijn na de 2-1 nederlaag bij AZ.