VIDEO: Negen invallen in woningen en bedrijven in Brabant; limousine in beslag genomen

SLEM start petitie: 'Red het Nederlands Leder en Schoenen Museum'

13:24 WAALWIJK - Het personeel van SLEM roert zich. Op internet is een petitie begonnen: Red SLEM en daarmee het Nederlands Leder en Schoenen Museum'. De petitie die maandag online is gezet, is inmiddels 312 keer ondertekend.