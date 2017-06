VIDEO: RKC-Willem II in de ring: stevig uitdelen en incasseren tijdens Leeuwen van de Langstraat

'We kunnen niet langer wachten met het redden van SLEM'

8 juni WAALWIJK - De financiële nood is zo hoog bij Stichting Schoenen Leder Educatie Museum (SLEM) dat het reddingsplan uitstellen geen optie is, ook al zijn er nog onduidelijkheden over sommige schulden. Dat vertelt wethouder Hans Brekelmans in een interview met deze krant dat vrijdag verschijnt. Volgende week besluit de gemeenteraad of Waalwijk 900.000 euro extra aan SLEM betaalt.