VIDEO: Rubberen tegels gestolen bij Waalwijkse speeltuin: 'Onze kinderen zijn bestolen van een speelplek'

WAALWIJK - Ongeveer zestig rubberen tegels zijn in nacht van vrijdag op zaterdag gestolen bij een speeltoestel aan de Wilhelmina Druckerstraat in Waalwijk. De commissie die verantwoordelijk is voor de aanleg van de tegels, is boos. ,,We hebben twee jaar aan dit project gewerkt. Dit toestel staat er net een maand. Onze kinderen zijn bestolen van een speelplek.”