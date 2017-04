VIDEO: Woedende man mishandelt BOA in Waalwijk na bekeuring

Op internet circuleren beelden rond van de mishandeling. Daarop is te zien dat de BOA meerdere keren in zijn gezicht wordt geslagen, ook wordt hij hierin geschopt terwijl hij op de grond ligt.

De 23-jarige man uit Drunen verklaart dat hij even geparkeerd stond aan de Stationsstraat in Waalwijk. Hij had geen geld in de parkeermeter gedaan. Hiervoor schreef de BOA een bekeuring uit, waar de man het niet mee eens was.