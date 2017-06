Voorbijganger ziet schuifdeuren oude Rabobank Waalwijk openstaan en belt politie

Geen vragen over reddingsplan SLEM; onderwerp van agenda

15:00 WAALWIJK - Geen discussie donderdagavond in het gemeentehuis van Waalwijk over het reddingsplan voor SLEM (Schoenen Leder Educatie en Museum). Het onderwerp werd donderdagochtend van de agenda van de discussieavond gehaald omdat niemand uit de samenleving zich had aangemeld om met raadsleden hierover in discussie te gaan.