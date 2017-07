Vrijwilligers vrezen dat SLEM schoenenmuseum meetrekt in faillissement

WAALWIJK - Hoe zit het nou? Is het schoenenmuseum in Waalwijk wel of niet de klos als SLEM educatie failliet gaat? De vrijwilligers van het museum zijn er niet gerust op, zo bleek dinsdagavond tijdens een discussieavond over het reddingsplan voor SLEM.

SLEM, het educatie- en innovatiecentrum voor schoenen en leder in Waalwijk fuseerde een paar jaar geleden met het museum, maar draait nu verlies. ,,Bij de fusie is duidelijk gezegd dat het schoenenmuseum niet in gevaar mocht komen. Dat was een afspraak", zo zei een vrijwilliger.

Dat de afspraak niet is nagekomen is duidelijk. Zwart op wit staat het in ieder geval niet. En de verwevenheid tussen SLEM educatie en het schoenenmuseum is inmiddels zo groot, dat geen jurist kan beloven dat de collectie van het museum bij een faillissement buiten schot blijft. Wethouder Hans Brekelmans beaamde dat: ,,Bij een faillissement is niet stilgestaan."

Donderdag beslist de raad over het reddingsplan voor SLEM. Een nieuw plan, want het oude heeft het college vorige week teruggetrokken. Het college wil niet langer de schulden van SLEM educatie betalen. Alleen het museum wordt nog ondersteund. Voorzitter Dick de Cloe van SLEM riep de aanwezige raadsleden op toch voor het oude voorstel te gaan. In dat plan steunde de gemeente SLEM met 900.000 euro. De kans dat SLEM educatie dan failliet gaat is klein en zo loopt ook het museum minder risico.

Voorstanders van het voortbestaan van SLEM benadrukten het belang van de stichting. Er is veel misgegaan. ,,Maar laten we er niet mee stoppen op het moment dat we de zaken op de rit hebben."

Studenten

Volgens Carl van der Putten, destijds mede-oprichter van SLEM en voormalig voorzitter van ondernemersclub SELL vertelde dat er inmiddels zes lichtingen studenten zijn geweest bij SLEM. ,,Die hebben nu allemaal een baan. Deze studenten vergeten Waalwijk nooit en vergeten ook niet wat ze in Waalwijk geleerd hebben. Dat krijg je terug als stad." Volgens een andere ondernemer is er interesse vanuit het buitenland voor SLEM educatie: ,,Ik spreek klanten uit Turkije, Spanje, die vragen of ze hier hun personeel kunnen opleiden."

Roy van der Vleuten van de VVD vroeg zich af of ondernemers dan ook mee betalen als ze SLEM zo interessant vinden. De SELL in ieder geval niet, wist Van der Putten. ,,Maar er zijn wel een paar bedrijven in De Langstraat die samenwerken met SLEM."

Volgens Nicoline van Enter, creatief directeur van SLEM is de stichting druk bezig geweest om meer financiën uit het bedrijfsleven te krijgen. ,,Maar ondernemers wachten af. Ze willen eerst voortgang zien."