Vrouw gewond na val van paard op Groenewoud in Drunen

Bus klapt op rijtje auto's, zwangere vrouw gewond naar het ziekenhuis

16:58 WAALWIJK - Op de Mozartlaan in Waalwijk is woensdagmiddag rond 16.15 uur een lijnbus op een rij wachtende auto's ingereden. De chauffeur zou de voertuigen over het hoofd hebben gezien. Vier auto's raakten beschadigd en één persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een vrouw die 26 weken zwanger is.