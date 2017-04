Vrouw raakt gewond bij botsing tegen boom in Waalwijk

Drukke eerste dagen voor Tom's Groente & Fruit

13:43 WASPIK - Woensdag opende Tom's Groente & Fruit haar deuren in 't Binnenhof. Met een iets andere indeling dan voorganger 't Brabants Hofje is de winkel ingericht met groente en fruit waarbij er met name uitbreiding is op het gebied van voorgesneden groente.